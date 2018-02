Rapina ad anziana ed evasione, 22enne arrestato a Cosenza

È stato arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Cosenza, Diego Spina, 22 anni, pluripregiudicato, ritenuto responsabile di rapina ed evasione.

Il provvedimento, eseguito dalla Squadra Mobile di Cosenza, è frutto di indagini a seguito della rapina ai danni di un'anziana donna avvenuta la sera di domenica 28 gennaio scorso. La vittima camminava a piedi per via Galluppi, quando era stata improvvisamente affrontata e aggredita da un giovane che, dopo averla spinta contro il muro ed averla bloccata mettendole le mani al collo per impedirle di chiedere aiuto, si era fatto consegnare i soldi che erano dentro la borsa, fuggendo immediatamente dopo e facendo perdere le sue tracce.

Le indagini della Polizia avrebbero consentito di raccogliere indizi a carico di Spina, il quale peraltro era sottoposto agli arresti domiciliari. Sono in corso accertamenti per verificare se l'uomo sia autore di altre rapine commesse in città nelle ultime settimane.

Le risultanze sono state poi compendiate in una dettagliata informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza che ha così richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Spina, dopo le formalità di rito, è stato associato alla locale casa circondariale.