Siderno. Si lavora alla costituzione di un’associazione commercianti

Un’adesione importante quella dei commercianti di Siderno alla proposta lanciata per la creazione di un’associazione forte che possa discutere con il Comune tutta una serie di questioni per incentivare la categoria, dalla programmazione di eventi ai servizi per cittadini e turisti, dalla valorizzazione delle periferie alla riqualificazione, alla sicurezza.

Il progetto e i punti di partenza per la nascita dell’Associazione commercianti Sidernesi sono semplici: le intenzioni sono di individuare un delegato per ogni quartiere e costruire il consiglio direttivo della stessa Associazione. Capire insieme ed individuare le priorità e le esigenze di ogni zona, fare in modo di creare una rete forte affinché i commercianti di Siderno possano superare il forte momento di difficoltà che si vive in questo momento.

“Vogliamo poterci confrontare con il Comune – affermano dal gruppo promotore dell’iniziativa - per gli eventi, per capire come chiudere il centro senza danneggiare nessuno. Non bisogna pensare di venire qui con la speranza di risolvere un problema davanti la serranda del proprio negozio. Bisogna pensare di venire qui per dare. Dare tempo, idee, per investire risorse e creare un futuro”.

Il prossimo appuntamento, che sarà più operativo e di confronto è fissato per oggi, 9 febbraio, alle 19:30, presso la Sala del consiglio comunale di Siderno, dove si svolgerà appunto l’ottavo di un ciclo di incontri, durante il quale un professionista illustrerà ai presenti le modalità di nascita e costituzione di un’associazione come quella in corso di realizzazione da parte dei commercianti. Nella stessa sede si procederà all’assetto organizzativo.