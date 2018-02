Conforti (Conapo): “continueremo a vigilare sul servizio mensa”

“Mentre sui tavoli di contrattazione Nazionale si perpetrava l’ennesima disfatta del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a causa del firma del nuovo contratto di lavoro che, come al solito, penalizza economicamente i più amati dalla popolazione ( ultimo sondaggio 86% di gradimento ) – è quanto denuncia Massimo Conforti per la segreteria Regionale Conapo in seguito alla recente proclamazione dello stato di agitazione – sul tavolo della Direzione Regionale Calabria si effettuava una riunione, con la prevista convocazione della commissione paritetica per la conciliazione sullo stato di agitazione proclamato dal Conapo per la soppressione della mensa di servizio al personale”.

“La decisione di modificare il servizio mensa, come più volte denunciato dalla nostra organizzazione sindacale – è l’intervento Conforti - prediligendo modalità di somministrazione dei pasti assai discutibili quali il “buono pasto” o il “catering veicolato”, è uno dei passaggi voluti dal Dipartimento per raggiungere proprio l’obiettivo del risparmio di gestione”.

“Questa soluzione del “catering veicolato” – premette il portavoce del Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco - deve necessariamente essere esclusa da qualsiasi sede di servizio della Regione Calabria, abbiamo presentato le nostre richieste quali il ripristino del catering completo o, in subordine, la soluzione mista con la somministrazione del buono pasto serale come peraltro previsto dalla circolare 11 mantenendo comunque la funzionalità delle cucine a prescindere dalle modalità di fruizione del pasto”.

“Le nostre richieste saranno pertanto un impegno e quindi di discussione con la ditta appaltatrice e con l’Amministrazione Centrale - closa nota - al fine di trovare un accordo condiviso e risolvere definitivamente il problema”.