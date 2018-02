Rende. Di Natale visita la sede dell’Unione Ciechi

“Ho appena fatto visita alla sede provinciale dell’Unione Ciechi incontrando il Presidente Bilotti. Ho dato la mia disponibilità per individuare dei locali idonei ad aprire sul Tirreno una sede per venire incontro alle esigenze e necessità di quanti hanno bisogno di sostegno e conforto”.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale di Paola, Graziano Di Natale.

L'avvocato paolano, questa mattina ha incontrato personalmente nella sede Uici di Villaggio Europa a Rende, l'architetto Giuseppe Bilotti, presidente provinciale dalla primavera del 2015. Larga manifestazione del proprio impegno è stata espressa per le iniziative atte a migliorare la qualità della vita alle persone affette da cecità o ipovisione e alle loro famiglie.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici) è stata fondata il 26 ottobre 1920 e opera con il preciso intento di favorire l’integrazione sociale, promuovendo ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti con la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali e la loro equiparazione sociale in ogni ambito della vita civile. Inoltre, l'Uici promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti e promuove ed attua iniziative per la loro istruzione e per la loro formazione culturale e professionale.