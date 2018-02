Blitz antidroga a San Luca. Sequestrata marijuana in edificio abbandonato

Blitz antidroga ieri a San Luca. I Carabinieri di Bianco, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, hanno effettuato numerose perquisizioni, rastrellamenti e controlli all’interno di edifici abbandonati rinvenendo, in un’abitazione al piano terra di via Caracciolo, un involucro con 800 grammi di marijuana, perfettamente conservata e pronta per lo smercio al dettaglio, dove avrebbe fruttato all’incirca 10mila euro.

L’abitazione, mai censita al catasto Comunale e disabitata da anni, era stata probabilmente individuata come un sicuro deposito degli spacciatori che, per garantirsi un accesso esclusivo, avevano messo un lucchetto alla porta d’ingresso e chiuso le finestre con delle tavole in legno.

Tutto il materiale ritrovato, in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato in attesa degli ulteriori accertamenti che verranno disposti dall’Autorità Giudiziaria di Locri.