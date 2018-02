Confezionavano marijuana in camera da letto, tre persone in carcere

I Carabinieri di Rosarno, insieme al Nucleo Radiomobile di Gioia Tauro, hanno arrestato tre persone in flagranza ed in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti dal continuo andirivieni di giovani nei pressi dell’abitazione di un 28enne (D.S.) agli arresti domiciliari per armi, hanno deciso di effettuare una perquisizione trovandolo insieme a due pregiudicati reggini, D.C. di 21 anni e G.M. 28, mentre in camera da letto confezionavano in dosi circa 1 Kg di marijuana.

Per i tre è scattato l’arresto e, dopo essere stati accompagnati presso la Tenenza di Rosarno fino al termine degli adempimenti di rito, sono stati poi trasferiti presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria-Arghillà.

La droga, invece, è stata sequestrata e sarà trasmessa al Ris di Messina per le analisi tossicologiche del caso.