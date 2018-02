Tropea. Turismo risorsa calabrese, lo spiega il libro di Capalbo

Continuano le iniziative culturali dell’associazione Libertas che domenica prossima, 11 febbraio, alle 17, terrà a Tropea, presso il Centro Culturale “F. D’Agostino” (Ex Pretura, in via F. Barone), la presentazione del libro di Massimiliano Capalbo “Fatti foste a viver di Turismo – Perché il Turismo è affare di tutti i calabresi”, Ed. Rubbettino.

Capalbo nel suo libro pone la lente d’ingrandimento sul perché il turismo non è mai divenuto l’asset economico principale della Calabria, nonostante la regione abbia una forte vocazione in tal senso. E soprattutto, sul perché i calabresi non sono mai riusciti a campare di turismo, nonostante questo sia un tema ricorrente nel dibattito politico.

A questa e ad altre domande il libro, scritto anche per i non addetti ai lavori, tenta di dare risposta. Attraverso una raccolta di riflessioni, nate prendendo spunto da fatti realmente accaduti negli ultimi sei anni, l’autore mette in evidenza pregi e difetti dei comportamenti dei calabresi (sia in veste di classe dirigente che in quella di imprenditori o semplici cittadini) in materia di turismo.

Coordinerà i lavori il presidente di Libertas, Dario Godano, interverranno l’imprenditore Mario Romano e Angelo Marra dell’Associazione Reboot-Turismo e Innovation.