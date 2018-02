Girifalco, cantiere senza condizioni di sicurezza. Multa da 11mila euro

Mancavano adeguate condizioni di sicurezza per i lavoratori e per questo motivo i Carabinieri di Girifalco e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno multato di 11mila euro la ditta responsabile dei lavori. È successo in un cantiere di Girifalco dove sono in corso i lavori per la ristrutturazione di uno stabile adibito ad abitazione.

Nel corso del controllo i militari hanno tuttavia constatato la presenza di due lavoratori irregolari, con la conseguente sanzione amministrativa di 8.000 euro e la sanzione accessoria della sospensione dai lavori nel cantiere.