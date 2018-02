Scuola via Torino a Rossano, al via la riqualificazione

È tutto pronto per l’avvio dei lavori di riqualificazione della scuola di via Torino a Rossano. La sospensione e il trasferimento delle attività didattiche in altre sedi, le motivazioni e i dettagli su tempi e modalità del progetto di ristrutturazione saranno illustrati ai genitori nell’incontro convocato per domani giovedì 8 febbraio, alle 16,30 nell’aula magna del plesso scolastico di via Gran Sasso.

È quanto fa sapere l’assessore alla pubblica istruzione Angela Stella cogliendo l’occasione per informare che il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (Fondo Europeo di sviluppo regionale FSR), ha finanziato per 796 MILA EURO quelli di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria della scuola di Nubrica.

Il plesso di Via Torino, come altri edifici scolastici cittadini, prima della chiusura precauzionale, è stato interessato da prove strutturali utili a verificare lo stato dell’edificio e determinare gli interventi necessari per la riqualificazione.