Aeroporto: pronti per la manifestazione, Crotone scende in piazza

“Ci siamo, il 9 febbraio Crotone è chiamata a scendere in piazza in modo unito, unitario, convinto e deciso per difendere il diritto alla mobilità, per rivendicare la dignità dell'intero territorio. Venerdì 9 febbraio a Lamezia davanti alla sede della Sacal il Comitato SOS Aeroporto - si legge in una nota - ci sarà!

Saremo a Lamezia per la manifestazione fortemente voluta dal sindaco Pugliese dopo l'ennesima beffa dei voli annunciati e mai operati dallo scalo pitagorico.

Una manifestazione - si legge ancora nella nota del Comitato SOS Aeroporto Crotone - promossa dal sindaco di Crotone ma che ha trovato in noi, nelle associazioni di categoria, nei comitati presenti sul territorio, nelle parti sociali,nei sindaci della provincia e non solo, appoggio e condivisione.

Una manifestazione che dovrà vedere protagonisti i cittadini del crotonese e dell'intera fascia ionica. SOS Aeroporto invita tutti i crotonesi, anzi tutti quelli che hanno a cuore il futuro del territorio, tutti quelli che vogliono che da e per Crotone si torni a volare, a partecipare alla manifestazione del 9 febbraio”.

Anche Laboratorio Crotone aderisce alla manifestazione promossa dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese, e “intende insieme a tutti i cittadini, alle istituzioni, alle associazioni di categoria, alle parti sociali, dimostrare a tutti quelli che fino ad oggi hanno con troppa facilità e superficialità trattato la questione “Aeroporto Crotone”, che non è più concesso loro farlo.

Crotone - si legge in una nota - merita rispetto e tutti insieme il 9 febbraio lo dovremo ricordare a Sacal. Non sono accettabili altri rinvii, non sono tollerabili altre compagnie o pseudo tali che non sono in grado di garantire all'aeroporto una vera e reale ripartenza”.

Appuntamento il 9 febbraio: partenza alle 8.30 da Piazzale Nettuno.