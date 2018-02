Intimidazione a cooperativa sociale di Anoia, rubati mezzi agricoli

Ignoti si sono introdotti nel magazzino della cooperativa sociale Alba per rubare automezzi, trattori e attrezzatura agricola per un valore di centinaia di migliaia di euro. Il fatto è avvenuto la scorsa notte. La cooperativa opera su quasi 300 ettari di terreni agricoli della "confisca Oliveri", ricadenti nel comune di Anoia, nel reggino, per conto del Consorzio Macramè e in accordo con gli amministratori giudiziari.

“Un danno - si legge in una nota stampa - che rappresenta una vera e propria decapitazione del patrimonio della cooperativa sociale, costruito con anni di lavoro e profondi sacrifici. Il fatto avviene proprio all'indomani della ripresa dei lavori da parte di Alba anche su altri terreni confiscati, quelli di Rosarno, sui quali Macramè sta realizzando un progetto di integrazione socio lavorativa di migranti attraverso la creazione di un parco delle biodiversità, grazie anche al sostegno di Fondazione Con il Sud.

L'impegno di Alba si realizza dunque su più fronti e su diversi terreni ricadenti nella Piana di Gioia Tauro, operando sempre nel rispetto delle norme e dei valori che regolano la cooperazione sociale. Anche per tali motivi il gesto vigliacco assume ancor più gravità ed è da leggere nel più generale e complesso quadro del territorio calabrese dove le forze criminali mantengono un atteggiamento di vera sfida ai tentativi di rispristino della legalità”.

Il Consorzio Macramè manifesta “profonda preoccupazione per il fatto subito ed esprime massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Alba, pur sapendo che quando accaduto non determinerà alcun passo indietro da parte della cooperativa rispetto agli obiettivi di giustizia e sviluppo per la propria terra”.