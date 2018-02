Poste Italiane sempre più innovativa con l’e-commerce

Aumenta sempre di più il numero di italiani che scelgono la rete e i negozi virtuali per i propri acquisti. Secondo i dati dell’Osservatorio e-commerce Politecnico di Milano e Netcom, in Italia nel 2017 il valore degli acquisti on line supera per la prima volta quello dei servizi. Partner principale di questo cambiamento di abitudini è Poste Italiane che, nello scorso anno, ha consegnato circa 60 milioni di pacchi, registrando una crescita del 43% rispetto al 2016, diventando uno degli attori fondamentali per lo sviluppo degli acquisti on line.

La Calabria è tra le regioni italiane in cui si registra nel 2017, rispetto all’anno precedente, un incremento molto significativo di pacchi ordinati su Internet (+43%) e consegnati dalla rete dei portalettere di Poste Italiane e del corriere espresso del Gruppo (Sda): 336.000 pacchi consegnati nella provincia di Reggio Calabria (+43%), 409.000 nella provincia di Cosenza (+38%), 238.000 nella provincia di Catanzaro (+54%).

Le principali categorie di acquisto riguardano l’abbigliamento (52%), libri/riviste (45%), ma anche cellulari, smartphone e tablet (37%), piccoli elettrodomestici (30%), prodotti per la cura del corpo (30%) o audio /video (30%).

Per andare incontro alle esigenze dei clienti, grandi e piccoli merchant e degli e-shopper, anche il servizio di recapito Poste Italiane si evolve e innova grazie ad una rete di portalettere dotati di palmare, stampante e Pos, che agevolano la vita dei cittadini permettendo di ricevere pacchi comodamente presso la propria abitazione o luogo di lavoro. Dalle statistiche emerge che nella provincia di Reggio Calabria i portalettere dotati di palmare sono 293; 240 a Catanzaro; 123 a Cosenza.