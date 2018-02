Aperte le candidature al concorso teatrale “Dialetti in scena”

Valorizzare il dialetto e il patrimonio della tradizione teatrale calabrese con questi ingredienti prosegue l’attività dell’Accademia dei Caccuriani per la rassegna “Dialetti in scena” giunta alla VII edizione e che si inserisce nel contesto del Premio letterario Caccuri.

Una commissione selezionerà le compagnie teatrali amatoriali residenti nel territorio regionale che si candideranno per la partecipazione al concorso. Saranno 6 in tutto quelle prescelte con il limite per l’ammissione che l’opera sia esclusivamente in dialetto. La rassegna avrà luogo a Caccuri presso l'auditorium comunale. Le compagnie si dovranno esibire preferibilmente di venerdì nei mesi di marzo, aprile e maggio. Le date e gli orari assegnati ad ogni compagnia saranno comunicati via mail o telefonicamente entro il 28 febbraio.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo raccomandata all'indirizzo Accademia dei Caccuriani via Mergoli, Caccuri KR, entro e non oltre il 15 febbraio prossimo.