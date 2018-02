Comitato Aeroporto: “mobilità, impegno dei partiti non sia mera propaganda”

“Un territorio senza adeguate infrastrutture ed una rete infermodale di collegamento non può, secondo noi, progredire dal punto di vista economico e sociale”.

Interviene così il Comitato Aeroporto Crotone in vista delle trascorse richieste effettuate ai coordinatori dei partiti, candidati alle prossime elezioni nazionali, per far luce sulla “ss 106 sulla rete ferroviaria ancora non elettrificata e l’aeroporto Pitagora, affinché diventino oggetto di una riflessione politica periodica su un territorio con un costante monitoraggio sui disagi vissuti dai cittadini. In quest'ottica non abbiamo chiesto favoritismi ai futuri parlamentari italiani - spiega la nota - ma soltanto di porre attenzione ai problemi di questa parte della nostra penisola, un’attenzione finora non prestata”.

“È stato difficile contattare tutti i candidati – espone la nota - ed alcuni non si sono neppure degnati di rispondere, tuttavia ancora speriamo che questo impegno sulla mobilità venga sottoscritto da altri! Il comitato vigilerà affinché la mobilità non sia usata solo per propaganda elettorale! Infatti, cosi come facciamo con il problema dell’aeroporto, vigileremo affinché i nostri rappresentanti – conclude la nota -portino la voce del territorio dal quale provengono e che li ha eletti in parlamento”!