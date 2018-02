Agricoltori in assemblea. Podella confermato alla presidenza della Cia

L’Assemblea Elettiva della Cia Agricoltori Italiani della Calabria, l’Assemblea Ordinaria, la Direzione e la Giunta, a chiusura dei propri lavori, hanno confermato come Presidente Nicodemo Podella, Vice Presidente Vicario Mario Grillo e Direttore Franco Belmonte.

L’Assemblea Elettiva ha eletto il Revisore Unico Assunta Greco e il Collegio dei Garanti con cinque membri effettivi e quattro supplenti.

Dagli interventi dei delegati provenienti da tutta la Calabria sono emerse criticità e difficoltà riscontrate dalle aziende agricole nell’esercizio dell’attività d’impresa ma anche opportunità offerte dal settore ai calabresi, soprattutto ai giovani, e tanta volontà e caparbietà da parte degli imprenditori di superare le difficoltà e proiettare l’agricoltura e gli agricoltori calabresi sui mercati regionali, nazionali e internazionali perché si assicuri il giusto reddito per gli operatori e le loro famiglie.

L’incontro è stato caratterizzato dalla partecipazione del Direttore Nazionale della Cia Rossana Zambelli a cui sono state affidate le conclusioni.

Ringraziamenti anche per la partecipazione e attestati di stima e rinnovata collaborazione espressa dagli ospiti, tra i quali Alberto Statti, Presidente di Confagricoltura Calabria, accompagnato dal Presidente di Confagricoltura Catanzaro Walter Placida, Luigi Iemma Presidente della Copagri Calabria, Angela Robbe Presidente di Legacoop Calabria, Carmelo Salvino Direttore Generale Dipartimento Agricoltura, Mauro D’Acri Consigliere Regionale delegato all’agricoltura e Gerardo Mario Oliverio, Governatore della Regione Calabria.

L’Assemblea e gli Organismi eletti, tutti, hanno voluto ringraziare poi il Governatore Oliverio per la presenza e le informazioni portate a conoscenza dei delegati, tra le quali gli impegni di spesa raggiunti sul PSR strutturale e i pagamenti sulla PAC e il PSR a superfice, ma anche sulle strategie messe in atto dalla sua Giunta per cogliere tutte le opportunità riservate alla Calabria dalle politiche comunitarie e nazionali.

Un grazie, infine, per avere riconosciuto nel suo intervento all'Assemblea elettiva della Cia Calabria che la Cia stessa, sotto la guida del Presidente Podella, “ha saputo esercitare vera e genuina rappresentanza degli interessi degli agricoltori calabresi, serietà, condivisione e stimolo per la sua azione di Governo”.

L'Assemblea, ha spronato il Presidente Oliverio e il Consigliere D'Acri a proseguire ancora con più convinzione per portare la Calabria “tutta, fuori dalle secche e dal pantano procurato da tanti anni di cattiva gestione della cosa pubblica, perché possano, i calabresi, conquistare il diritto di sentirsi parte di una Regione veramente speciale come madre natura ha da tempo sentenziato. Noi faremo la nostra parte, per il progresso dell'agricoltura e per il benessere di tutti i calabresi”.