Calcio, i pulcini delle Pantere nere pronti per il torneo “Champions Cup”

I pulcini dell’Asd Pantere nere disputeranno il torneo interno “Champions Cup” al Centro Sportivo FeRo di Catanzaro. Così come successo per la categoria Esordienti che si sono cimentati nel Memorial “Raffaele Rotundo” 2018 con la formula della “Champions Cup” con l’assegnazione simpatica e simbolica dei nomi di 4 squadre di rilievo del panorama calcistico “europeo”.

L’evento, che rientra nel programma didattico della nostra Società si terrà domenica 11 febbraio 2018 nella fascia oraria pomeridiana 14/20 e vedrà esibirsi sul campo quattro formazioni pulcini simpaticamente denominate (Real Madrid, Manchester City, Liverpool E Paris S.G.).

Sarà un’ ennesima occasione per rivivere momenti di aggregazione, fair play e divertimento dove non mancheranno premi e degustazione di pietanze e dolci sapientemente preparati dalle famiglie dei nostri piccoli atleti che, in occasione delle nostre manifestazioni, danno vita alla “competizione” “culinaria” deliziando i palati dei nostri ospiti e delle famiglie che rappresentano il vero “cuore pulsante” del movimento “Pantere Nere”.

Il nuovo anno, per tornare agli argomenti squisitamente sportivi è anche un momento di “bilancio” di metà stagione per cui non possiamo che essere felici per i risultati che si sono materializzati nelle ultime settimane.

Segno tangibile che i ragazzi lavorano con serenità sentendosi in armonia con i loro gruppi, con le famiglie e anche con i tecnici. I risultati sono gratificanti in tutte le categorie: dai Pulcini agli Allievi, che ha visto i nostri ragazzi emergere per il gioco, la tecnica ed il carattere su tutte le formazioni affrontate.

Le soddisfazioni che hanno ottenuto sui campi di gioco, dal calcio a 5, calcio a 7, calcio a 9, tornei Elite e Sei Bravo sino al calcio a 11 dei Giovanissimi ed Allievi, ci spingono a continuare su questa strada e soprattutto costituiscono al contempo, un ulteriore stimolo ad abbinare il nostro impegno nel seguire con le loro famiglie anche l’andamento scolastico che rappresenta, più di tutti, il loro futuro.