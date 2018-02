Sale sul tetto di una casa e precipita da tre metri, ferito 53enne

È precipitato da un’altezza di tre metri mentre stava sistemando la copertura del tetto della sorella. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è finito sul tetto di un fabbricato sottostante.

Così R.C., 53enne di Mileto, è rimasto ferito riportando lesioni alla regione dorso lombare ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove la prognosi è ancora riservata, anche se non è in pericolo di vita.