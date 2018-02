Soveratese, due arresti e sei denunce nel corso del weekend

Un week-end intenso, quello appena trascorso, per i Carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno eseguito un controllo straordinario del territorio contro i reati predatori e lo spaccio di stupefacenti.

È così che a Davoli, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un 24enne del posto trovato in possesso di 20 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 800 euro in banconote di vario taglio. L’arresto è stato convalidato nella giornata di sabato.

Stessa sorte è toccata ad un 37enne di Soverato, sorpreso con 70 grammi circa della stessa sostanza che nascondeva negli slip e sotto un materasso della stanza da letto. Successivamente, l’uomo è stato posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre il materiale è stato sequestrato e verrà inviato al Lass (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti), per le analisi di rito.

Inoltre, quattro pregiudicati siciliani, tutti residenti nella provincia di Siracusa, sono stati deferiti in stato di libertà per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, dopo esser stati sorpresi nel centro di abitato di Davoli, mentre si aggiravano - con fare sospetto - tentando di cedere prodotti sanitari falsi e di provenienza delittuosa.

Particolare attenzione è stata poi dedicata ai reati in materia di armi: due soggetti di Torre di Ruggiero e Cardinale sono stati deferiti per omessa custodia di armi, con il conseguente sequestro di tre fucili da caccia calibro 12 e delle relative munizioni, poiché è stato accertato il mancato rispetto delle norme inerenti la loro custodia.

Nello stesso contesto, l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, a tutela soprattutto dei più giovani, ha permesso di segnalare alla Prefettura di Catanzaro tre ragazzi trovati con oltre 10 grammi di marijuana durante dei controlli alla circolazione stradale eseguiti sulle principali arterie del comprensorio soveratese e nei pressi dei locali della movida.