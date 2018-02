Crotone: aggressione in centro, FN annuncia nuove passeggiate per la sicurezza

“È trascorso solo qualche mese dalle nostre ultime passeggiate per la sicurezza e ci vediamo, nuovamente, costretti a scendere in campo in prima persona per tentare, con i nostri mezzi, di limitare il degrado e l’insicurezza che attanagliano le nostre strade”.

Ad annunciarlo è Andrea Iuliano, segretario di Forza Nuova Crotone, che ricorda come solo pochi giorni fa sia avvenuta l’ultima aggressione da parte di uno straniero ai danni di una donna, in pieno centro cittadino, su via Vittorio Veneto.

“Le istituzioni, locali e nazionali – afferma Iuliano - sono inermi difronte a questi allogeni, liberi di delinquere indisturbati sul nostro territorio anche se irregolari o con precedenti”.

“Prima che avvenga un caso similare a quello della povera Pamela, fatta a pezzi da un nigeriano a Macerata – aggiunge il segretario Fn - chiediamo l’intervento delle istituzioni locali, affinché ridiano sicurezza ai nostri quartieri. Ma, purtroppo, siamo consci del fatto che il nostro appello rimarrà inascoltato e quindi, come già annunciato – conclude Iuliano - torneremo per le strade con le nostre passeggiate per la sicurezza!”