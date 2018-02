Rendese, week end in sicurezza: sette denunce e due segnalazioni

È di un arresto, sette denunce e due segnalazioni il bilancio delle attività di controllo messe in atto, nel week end, dai Carabinieri di Rende che hanno pianificato, su indicazione del Comando Provinciale di Cosenza, dei servizi per prevenire e reprimete i reati in genere e verificare il rispetto del Codice della Strada da parte degli automibilisti.

In questo contesto i militari di Montalto Uffugo hanno arrestato un 47enne napoletano, in prova al servizio sociale presso una comunità del luogo. I militari hanno notificato all’interessato un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria dovuto alle sue continue violazioni degli obblighi.

Ad Acri, invece, hanno denunciato un 63enne di origini foggiane per il reato di “truffa”. I carabinieri hanno infatti accertato che l’uomo avrebbe acquistato da terze persone un escavatore pagando con un assegno falso.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha poi denunciato una 31enne ed un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. Durante un controllo etilometrico della conducente, risultata essere positiva, i militari le hanno ritirato la patente e affidato l’auto a una persona idonea alla guida.

Nel corso dello stesso controllo la pattuglia ha notato il giovane mentre cercava di disfarsi di un involucro, gettandolo dall’auto. Così l’hanno recuperato scoprendo che conteneva 16 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e due spinelli. Il tutto è stato sequestrato.

Durante i controlli a Rende, Castiglione Cosentino, Montalto Uffugo, Luzzi e Rose, i militari hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, un 32enne turco residente a San Nicola Arcella, un 29enne di Rossano residente a San Lucido e una 26enne romana, residente a Castiglione Cosentino. Agli stessi è stata anche ritirata la patente e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Infine, a Luzzi, segnalati alla Prefettura di Cosenza come assuntori di droga un 24enne ed un 32enne entrambi del capoluogo e che sono stati trovati con 6 grammi di Hashish e 1 grammo di Marijuana.