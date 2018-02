Controlli dei carabinieri alla Movida notturna, multe e sospensioni a bar

Due multe da 3 mila euro per presenza di un lavoratore in nero e una sospensione temporanea per un’attività imprenditoriale con duemila euro di contravvenzione.

Ma anche 40 mezzi e 90 persone verificati, altrettanti controlli con l’etilometro e diverse multe per contravvenzioni al Codice della strada.

Sono i numeri delle attività effettuate dai carabinieri di Vibo Valentia per arginare la notti brave nel centro. A seguito delle numerose segnalazioni arrivata al centro di comando sulle “movimentate” serate in città, nella notte di ieri i militari, in collaborazione con i colleghi nel Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno pattugliato le aree interessate dedicandosi al controllo degli esercizi pubblici del centro storico frequentati dai giovani durante il sabato sera e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, soprattutto in ordine alla guida in stato di ebbrezza, così da permettere ai ragazzi di potersi divertire in tutta sicurezza.