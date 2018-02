Controlli dei carabinieri: 9 denunce nel cosentino

I Carabinieri di Rende, durante servizi di controllo del territorio, hanno denunciato 9 persone per vari reati.

I militari hanno deferito in stato di arresto un 40enne di nazionalità russa residente a Cosenza, per furto aggravato e contestualmente lo hanno deferito in stato di libertà insieme ad un suo complice, un 43enne di nazionalità ucraina, residente a Cosenza, per furto, detenzione abusiva di armi e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché sorpresi a trafugare merce alimentare da un negozio.

Successivamente, effettuando un controllo presso l’abitazione del 40enne, è stata rilevata un'alterazione al contatore dell’energia elettrica e, con l’ausilio di tecnici di E-Distribuzione, hanno accertato il taglio dei cavi elettrici dal contatore e l'allaccio direttamente alla rete pubblica.

Stessa sorte è toccata ad un 35enne ed un 25enne, di nazionalità rumena, entrambi residenti a Rende, deferiti in stato di libertà, per furto aggravato di energia elettrica. I due avrebbero applicato un By-Pass al contatore della luce nelle rispettive abitazioni.

Deferito in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere un 23enne siciliano. Nella sua auto, i militari operanti, hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 16cm ed una mazza ferrata.

Sul piano del contrasto alle violazioni al Codice della Strada nei Comuni di Rende, Castiglione Cosentino, Montalto Uffugo, Luzzi e Rose, hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza:

un 48enne di Lattarico, per rifiuto di sottoporsi a controllo, un 29enne di Trenta e un 42enne cosentino; a tutti è stata ritirata la patente di guida e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

Sul piano del contrasto del fenomeno del “Degrado Urbano”, i militari di San Fili hanno segnalato un 76enne cosentino, residente a Rende per smaltimento illecito di rifiuti, perché, aveva appena abbandonato dei rifiuti lungo la strada statale 107.

I Carabinieri di San Pietro in Guarano, infine, hanno deferito in stato di libertà, un 47enne cosentino per evasione perché, dopo un controllo presso l’abitazione, non è stato trovato a casa.