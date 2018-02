Ferro, Orsomarso e Rapani: “Leo Battaglia resti con noi a Fratelli d’Italia”

Un appello corale quello che Wanda Ferro, Fausto Orsomarso e Ernesto Rapani, insieme ai dirigenti nazionali, lanciano al dirigente Leo Battaglia affinché resti con Fratelli d’Italia.

“È comprensibile - scrivono i tre - per come in queste ore sta avvenendo rispetto alle scelte di tutti i partiti, che la definizione delle candidature possa comportare malumori o incomprensioni che se non discusse o sanate all’interno del partito possono sminuire il riconoscimento del valore politico ed umano dei nostri dirigenti”.

“Leo Battaglia – insistono Ferro, Orsomarso e Rapani - insieme a noi e prima di noi, sul suo territorio e in tutta la Regione ha messo a disposizione la sua umanità, la sua esperienza e la sua passione per rendere Fratelli d’Italia il partito più vicino alle istanze dei cittadini, frastornati al tempo dell’antipolitica, e divisi tra le proteste e le proposte. Leo Battaglia insieme a noi e, soprattutto al fianco di Giorgia Meloni, rappresenta di fatti aldilà della protesta o della proposta un valore aggiunto in termini di garanzia”.

Per queste ragioni nel pomeriggio di oggi ci sarà proprio un incontro con Battaglia, insieme agli altri dirigenti del partito, per chiedergli di “superare la legittima delusione del tutto comprensibile e lavorare insieme a noi per vincere in Italia e vincere in Calabria".