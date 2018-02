Questura al lavoro, Crotone più sicura: sei denunce e diverse multe

Ancora una settimana impegnativa per gli agenti della polizia di Crotone che negli ultimi sette giorni, sotto la guida del questore Claudio Sanfilippo, hanno operato un continuo monitoraggio del territorio che ha portato alla notifica di un decreto di carcerazione e alla denuncia di 6 persone.

Gli agenti hanno anche controllato altre 23 persone sottoposte a misure di sicurezza; identificate oltre 397 di cui 15 extracomunitarie. Sottoposti a verifica oltre 200 veicoli ed elevate 36 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. La polizia ha poi effettuato 20 perquisizioni e 6 controlli amministrativi elevando tre multe.

NEL DETTAGLIO

Nel pomeriggio del 27 gennaio scorso, la Squadra Volante ha deferito in stato di libertà un 24enne, C.N., con precedenti, che è stato accusato di ricettazione.

Nella serata del 29, sempre una pattuglia della Volanti, intervenuta per una lite in famiglia, ha deferito per resistenza a Pubblico ufficiale un 53enne, C.R.

Nel pomeriggio del giorno dopo denunciato invece per “reiterazione nella guida senza patente”, A.F., crotonese di 32 anni.

Nel pomeriggio la Divisione Pasi, insieme ai colleghi del R.P.C. Cosenza, nell’ambito dei servizi del Focus ‘ndrangheta, hanno eseguito dei controlli in alcuni esercizi commerciali del centro storico cittadino. Al termine sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo totale di 338 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e una (da poco più di mille euro), per la mancata esposizione degli orari di vendita ed l’omessa pubblicità dell’orario adottato.

Nella mattina del 31 gennaio, poi, la Squadra Mobile e la Divisione Anticrimine, ha effettuato in città un’attività di prevenzione deferendo per furto aggravato di energia elettrica) due crotonesi: L.G., di 53 anni e V.M.G. di 33.

Il 2 febbraio scorso è stato invece notificato un ordine di carcerazione con decreto di sospensione, a carico di un 30enne ghanese, A.A.M.

Nella stessa giornata, infine, la Volanti ha deferito un 31enne ed un 32enne crotonesi per porto di armi od oggetti atti ad offendere.