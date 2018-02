Cosenza, si apre domani la Stagione concertistica del Giacomantonio

La Stagione dei Concerti 2018 del Conservatorio di Musica "S. Giacomantonio" di Cosenza, verrà inaugurata domani alle 11:30 con una conferenza stampa presso l'Auditorium Casa della Musica.

Si tratta di un'importante ed ampia produzione artistica di eccellenza del Conservatorio di musica di Cosenza, Istituzione di Alta cultura, in sinergia tra sue professionalità interne e studenti. La Stagione 2018 si compone di 21 concerti distribuiti su 9 mesi di programmazione.

Uno sforzo organizzativo notevole che coinvolge tutti i dipartimenti dell’Istituto, più di 40 docenti, l’Orchestra Sinfonica, l’Orchestra di fiati, la Jazz Ensemble, l’Ensemble Barocca oltre a gruppi da camera e tanti solisti.

La Stagione Concertistica, che vuole rendere ancor più visibile e meglio fruibile l’attività artistica che il Conservatorio svolge da tempo, si compone di appuntamenti particolarmente interessanti come il 150° anniversario rossianiano e la messa in scena dell’opera “La Cambiale di Matrimonio” ed, ancora, la ricorrenza sul Centenario delle Celebrazioni della Grande Guerra 1918-2018, il 70° Anniversario della Nascita della Musica Elettroacustica e poi rassegne, concorsi, e collaborazioni importanti tra cui quella con Aquila Corde Armoniche e la II° Ed del Guitar Symposium (unico evento nel mezzogiorno d’Italia dedicato al mondo della Chitarra) infine, la X° Edizione del Concorso Internazionale di Arpa "M.Tournier" con preziosità concertistiche. Siglate ancora le collaborazioni con l'Università di Arcavacata ed il suo Tau.

"La Stagione dei Concerti - ha detto il Direttore del Conservatorio M° Giorgio Feroleto - è la felice conclusione di un ampio e variegato lavoro di squadra che si pone come punto di riferimento in Calabria offrendo una varietà di situazioni musicali atte a produrre occasione culturali di prestigio ed aumentare l'offerta di diffusione musicale per tutto il nostro territorio".

Il Conservatorio di Musica di Cosenza, istituzione d'eccellenza con una popolazione studentesca ed una offerta formativa in continua crescita, è considerato tra le maggiori Istituzioni Musicali del Mezzogiorno d'Italia.

"C'è ancora tanto da fare per riempire di contenuti musicali il nostro territorio - ha ribadito il direttore dell'Istituto musicale. Questo primo appuntamento ha il merito di iniziare un percorso basato sulla quotidianità, sul continuo fare, sul costruire giorno dopo giorno".

La Stagione inizierà a febbraio con due appuntamenti: il primo il 15 febbraio al Tau con l'inaugurazione dell'Orchestra di Fiati a cura del M°Angelo de Paola, tra i pionieri in Italia della promozione di un nuovo repertorio per orchestra di fiati ed un concerto che pone in risalto le nuove generazioni dei compositori americani.

ed il 16 febbraio, presso l'Auditorium Casa della Musica, con Fiato tra gli archi con delizioso concerto per flauto e quartetto d'archi con musiche di Viotti, Rossini, Mozart.