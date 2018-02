Corigliano Calabro, blitz antidroga nelle case popolari: due arresti

I carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato due persone per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz è scattato nelle prime ore della mattina con diverse perquisizioni domiciliari nelle palazzine popolari di Via Antonio Gramsci.

All’interno di un appartamento è stato trovato un vero e proprio “mercato” per la vendita ed il confezionamento della marijuana. Nascoste in un comò della camera da letto, fra vestiti e pantaloni, sono state scoperte e sequestrate 59 dosi già confezionate e termosaldate pronte per lo smercio, due bilancini di precisione per la pesatura della sostanza, diversi taglierini intrisi di stupefacente e materiale tecnico per il confezionamento. Sono così scattate le manette per P.D., coriglianese di 28 anni, incensurato.

Un’altra perquisizione ha permesso di scoprire nell’appartamento di un pregiudicato delle dosi di marijuana e di hashish già confezionate, questa volta celate nella camera da pranzo. Visti i precedenti specifici F.F., ragazzo coriglianese di 28 anni, è stato tratto in arresto.

Altre perquisizioni, seppur negative, hanno permesso ai militari di accertare come i proprietari di alcune delle case popolari perlustrate avessero installato un vero e proprio apparato di videocamere abusivo con l’intento, forse, di eludere i controlli delle Forze dell’Ordine e coprire attività illecite.

Questa situazione è ora al vaglio dei militari della Compagnia di Corigliano Calabro per accertare eventuali violazioni anche in materia di privacy commessa dai possessori delle case popolari.

I due arrestati dovranno rispondere davanti le aule del Tribunale di Castrovillari di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, così come concordato con la Procura di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla.