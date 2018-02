Artigianato: approvata la legge, soddisfazione di Matragrano

Grande soddisfazione viene espressa da Confartigianato per l’approvazione della proposta di legge 310/10^ - Norme in materia di Artigianato, nella seduta del Consiglio Regionale dell’1 febbraio scorso.

“Finalmente, dopo anni, c’è un testo unico dell’artigianato in Calabria al passo con i tempi”, queste le prime dichiarazioni del Presidente di Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano. “Ringrazio il Presidente Oliverio, la Sua Giunta ed il Consiglio regionale per questo importante risultato, frutto di un lavoro condiviso, che ha visto la nostra Organizzazione impegnata in prima linea a tutela del comparto”.

La legge di riordino del settore dell’artigianato che abroga tutte le precedenti norme, ormai superate, si compone di 29 articoli in cui sono definiti i requisiti di impresa artigiana, in ossequio alla normativa nazionale di riferimento (Legge 443/85), riconoscendola e valorizzandola nelle sue diverse e mutate forme, da quella dell’artistico tradizionale a quella del digitale, con la previsione di azioni a supporto del comparto ed importanti strumenti a tutela dello stesso, in cui viene ribadito il ruolo strategico delle associazioni di categoria che quotidianamente lavorano per sostenere ed accompagnare le imprese nei loro diversi processi di crescita aziendale.

L’artigianato è una componente fondamentale del sistema economico e produttivo che in Calabria registra la presenza di oltre 33 mila imprese, pari al 20% del totale imprese attive e occupa oltre 60 mila addetti. Un settore vivo ed in trasformazione, ricco di tradizioni e cultura ed espressione del bello e del saper fare che deve essere sostenuto ed accompagnato nei diversi processi di crescita, trasformazione ed internazionalizzazione.

“Il testo – ha proseguito Matragrano - fortemente sostenuto dalla nostra Organizzazione, recepisce molte delle nostre istanze ed è il frutto di un buon lavoro di squadra fatto unitamente all’Amministrazione regionale ed alle altre Organizzazioni.”

A questo punto, Confartigianato auspica che le norme possano tramutarsi in azioni concrete da parte della Regione con il reperimento di risorse adeguate al sostegno ed alla crescita del comparto. Un primo risultato lo si è conseguito con l’istituzione del Fondo di sostegno all’artigianato, deliberato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23 dicembre scorso, con una dotazione iniziale di 1.6 milioni di euro per agevolare gli investimenti ed il reintegro del capitale circolante con un abbattimento del tasso di interesse sui finanziamenti sottoscritti dalle imprese.

“Una misura – ha dichiarato Silvano Barbalace, Segretario regionale della Confartigianato - fortemente sollecitata dalla nostra Organizzazione, per la quale ringraziamo l’assessore Russo per l’accelerazione data, che ci sta vedendo impegnati in un costante confronto con il Dipartimento per giungere in tempi brevi alla sua concreta operatività. Azione importante, che però non deve restare isolata, ma rientrare in un ampio piano di sviluppo del comparto, con azioni anche a sostegno dell’internazionalizzazione.

Proprio su questo tema – ha proseguito il segretario Barbalace – la Confartigianato è impegnata in prima linea con diverse azioni messe in campo. Nei prossimi giorni, infatti, ospiteremo una delegazione di 10 buyers esteri a Lamezia terme che incontreranno 25 delle nostre aziende artigiane del settore agroalimentare. Sarebbe interessante – ha concluso Barbalace – conoscere il piano strategico deliberato qualche giorno fa dalla Giunta regionale, con cui sono state messe a disposizione del sistema produttivo 13 milioni di euro, per creare maggiore sinergie tra le diverse azioni.”