L’album del rapper calabrese Turi ristampato in vinile: edizione limitata

Un’edizione limitata del disco in vinile “180 grammi Salviamo il Salvabile”, il primo album del rapper di Oppido Mamertina ‘Turi’ sarà stampata dalla casa discografica romana Antibemusic, a distanza di sette anni dalla sua pubblicazione originaria.

In tutto quindici tracce che hanno visto coinvolti anche Kiave (Pane a chi non ha i denti), Manifest (S.O.S.), Ciccio Il Milordo e Luca Giurleo (A cui?) e Macro Marco (Microfoni in fiamme). Le produzioni dell'album sono state tutte realizzate dallo stesso Turi ad eccezione dei brani Intro e Brutto Colpo, entrambi prodotti da The NextOne.

Turi inizia la sua carriera artistica nel 1994 partecipando a varie jam session nei più famosi club Hip-Hop della Capitale. Due anni dopo, insieme a Piotta e DJ Squarta, fonda la crew Robba Coatta. Dopo un'intensa attività live in tutta la penisola e grazie al suo stile ironico e sarcastico, Turi al secolo Salvatore Scattarreggia, meglio conosciuto come Turi, FunkyTuri, Calabro Nove oppure Tony Baretta, si afferma come uno dei migliori intrattenitori e improvvisatori della scena italiana.

Nel 2000 recita nel film ‘Zora la vampira’ di Carlo Verdone e Manetti Bros., e partecipa con il brano ‘D'istinto’ alla colonna sonora del film. Proprio nel 2001 inaugura la sua carriera solista ufficiale firmando il suo primo contratto discografico con l'etichetta indipendente romana Antibemusic, già attiva con Cor Veleno, Piotta, DJ Gruff, Tormento e molti altri.

Con Salviamo il Salvabile, l’artista traccia quella linea che lo accompagnerà per tutte le fasi della sua carriera. L’apprezzamento di pubblico e critica consacra il suo stile unico tra critica, sfrontatezza e divertimento, che ancora oggi caratterizza il suo lavoro tra live e studio.