Cirò, Comune respinge richiesta provinciale di accorpamento scolastico

“Il Liceo scientifico Ilio Adorisio non sarà accorpato al Gangale di Cirò Marina. Resterà a far parte integrante del prestigioso istituto omnicomprensivo Luigi Lilio che si arricchisce di un nuovo indirizzo e di nuove opportunità formative per la comunità e l’intero territorio del cirotano: sarà istituito il liceo delle scienze umane socio-psicopedagogico. L’unico nel cirotano”.

Tanta la soddisfazione espressa dal Sindaco Francesco Paletta a nome di tutta l’amministrazione comunale “il Liceo non poteva e non può essere staccato dall’Omnicomprensivo” – ha insistito ancora.

“Al raggiungimento di questo risultato – ha dichiarato Paletta – hanno contribuito in maniera sinergica il Vicesindaco Giovanna Stasi e l’assessore alla cultura e pubblica istruzione Francesco Mussuto e gli assessori Cataldo Scarola ed Enza Cortese. L’intero consiglio comunale, maggioranza ed opposizione insieme, con voto unanime ha sostenuto con forza sia il nuovo indirizzo di scienze umane sia il non accorpamento del liceo scientifico con l’Istituto Gangale ed andando contro un deliberato provinciale ma anche contro un consiglio di istituto che aveva avvalorato tale ultima scelta. Scelta che avrebbe procurato solo ed esclusivamente danni”.

“Il Piano così come approvato – aggiunge il Primo Cittadino - non solo dimostra che le istanze avanzate meritavano di essere considerate, ma premia anche questo territorio con l’istituzione di un nuovo indirizzo scolastico che consentirà agli studenti di questa area di non dover necessariamente raggiungere Crotone” – ha detto ancora.