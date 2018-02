Progetto BorgoLab, Sellia di nuovo protagonista

La nuova sfida di Sellia, comune della Presila Catanzarese di 508 anime, più volte balzato agli onori della cronaca nazionale ed internazionale per iniziative culturali e originalità, si chiama “BorgoLab”. Si tratta di un laboratorio ricreativo, uno spazio pensato per bambini e anziani, ma anche per giovani e adulti, sempre aperto e per tutti, gratis e a basso costo per coinvolgere i cittadini del centro e dei comprensorio in molteplici attività sociali.

Il progetto – realizzato dal Comune di Sellia con la collaborazione del Centro studi Futura e dei sedici volontari del Servizio civile nazionale in forze al Comune – è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta della Provincia di Catanzaro, alla presenza del presidente dell’Ente intermedio, Enzo Bruno, del sindaco di Sellia e consigliere provinciale Davide Zicchinella e dei ragazzi del Servizio civile che con grande passione ed entusiasmo animano i progetti finanziati, sostenendo la comunità attraverso attività sociali e culturali. Presente anche il dirigente comunale Domenico Sgrò.

Con l’aiuto dell’approfondimento e delle slides preparate da Caterina Levato, una delle volontarie coinvolte che ha messo a disposizione la propria formazione nel marketing, Zicchinella ha illustrato i contenuti del progetto che punta a mettere a disposizione dei cittadini una ludoteca, una sala cinema, attività di dopo-scuola, vale a dire aiuto compiti, corsi di lingue straniere, biblioteca e sala studio, ma anche una palestra dove svolgere attività sportive per bambini e ragazzi, corsi di autodifesa e ginnastica dolce.

“Animeremo i laboratori di arte, artigianato e riciclo con l’aiuto di tutti, cittadini, professionisti e volontari che metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze in maniera assolutamente gratuita – ha spiegato il sindaco di Sellia -. Proprio come hanno già fatto per sistemare e riqualificare l’ex edificio scolastico che ospiterà le attività del progetto BorgoLab, il tutto affidato alla gestione dei ragazzi del Servizio civile nazionale. Con grande soddisfazione possiamo affermare che questa iniziativa ha una valenza sovra comunale, abbiamo già ricevuto richieste da tutto il comprensorio”.

L’intento del progetto, specifica ancora il consigliere provinciale e sindaco Zicchinella è quello di “recuperare le nostre tradizioni, la nostra storia per farne una opportunità di sviluppo. Un sentito ringraziamento, quindi, va a tutti ed in particolare ai ragazzi del servizio civile che ci stanno davvero mettendo tutto il cuore, oltre il dovuto”. Non è facile “lavorare nell’ambito della cultura”, ma è convito Zicchinella: alla lunga paga, perché c’è un grande bisogno di sapere. A raccontare la propria esperienza, dopo la dettagliata illustrazione del progetto affidata a Caterina Levato, i colleghi Antonio Gallo e Caterina Pupo.

“Ancora una volta il Comune di Sellia si conferma un esempio virtuoso di progettualità e attivismo che risponde con la concretezza dei fatti allo spettro dello spopolamento e la mancanza di prospettive – ha affermato il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno concludendo la conferenza stampa -.

Si punta sulla passione dei giovani, sulla valorizzazione del patrimonio culturale, economico e produttivo e sul fattore umano per uscire dal rischio dell’isolamento. Il merito è del sindaco, consigliere provinciale, Davide Zicchinella, che sta facendo con me questo percorso, ma anche di una comunità vivace la cui storia ed identità diventa un punto di forza per il futuro.

Il progetto ‘BorgoLab’ conferma Sellia quale laboratorio di idee esempio per la Calabria e l’Italia: una realtà che ci spiega come i piccoli centri possono essere una ricchezza. Questo Comune di 508 anime, che vede un museo ogni 60 abitanti, ha capito che puntare sulla valorizzazione del patrimonio economico e produttivo e la difesa della propria identità culturale attraverso il coinvolgimento della comunità, significa resistere e garantirsi una giusta e adeguata sopravvivenza”.