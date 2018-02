Aveva 4,5 kg di marijuana nella stalla, arrestato 22enne

Un 22enne, M.C., parente di esponenti della cosca Melluso di Briatico è stato arrestato e si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di Vibo Valentia.

Nella sua abitazione, durante una perquisizione, i Carabinieri del Norm del capoluogo insieme ai colleghi di Briatico, hanno ritrovato dapprima del materiale e macchinari necessari per pesare e confezionare dosi di stupefacente. Si tratta di un bilancino di precisione, una macchina termo sigillante e delle bustine in plastica per il sotto-vuoto.

Indizi questi che hanno spinto gli investigatori a setacciare anche i terreni agricoli dove il ragazzo possiede una piccola scuderia di cavalli. È qui che i sospetti dei militari sono stati confermati quando sono stati ritrovati due fusti in plastica ed un barattolo in vetro con dentro un totale di 4 chili e mezzo di marijuana essiccata e confezionata in pacchi messi sottovuoto e pronti per la vendita.