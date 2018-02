Pallavolo: la Top Volley Lamezia sbarca in Giappone

La Top Volley Lamezia sbarca in Giappone! Il club dei presidenti Perri e Rettura stringe una prestigiosa collaborazione con la Federazione pallavolistica del Giappone e la Chuo University di Hachioji che manderà a Lamezia per uno stage di allenamento con i giallorossi di coach Nacci un suo giovane e promettente atleta, Jin Tsuzuki.

Jin, 19 anni compiuti lo scorso 28 dicembre, già nazionale Under 23 (classificatosi al 6° posto ai Campionati Mondiali e al 2° posto ai Campionati Asiatici nel 2017), atterrerà a Lamezia il 21 febbraio e si allenerà con la Conad per un mese, fino al 22 marzo. Lo stage rientra nel progetto “The Futures World Challange Support Project” che si propone di far fare esperienze fuori dal Giappone ai più interessanti giocatori universitari e dar loro la possibilità di mettersi alla prova in contesti e paesi diversi, con allenatori e giocatori che possano incrementarne il bagaglio tecnico e tattico, oltre che culturale.

“Con questo progetto - ha dichiarato il coach Shohei Toyoda – speriamo che i nostri giocatori più promettenti, che sono già nel giro della nazionale, crescano e apprendano lo standard mondiale. Siamo contenti che Jin vivrà questa esperienza a Lamezia con un club serio e ambizioso come la Top Volley Lamezia. Sono convinto che crescerà molto grazie a questo stage” Anche Toyoda sarà a Lamezia per assistere ai primi allenamenti di Jin con Spescha e compagni.

Il tecnico giapponese sarà a Lamezia il 22 febbraio mentre il giorno prima sarà a Perugia per assistere alla gara tra la Sir Safety Conad Perugia e la Taiwan Excellence Latina del DS Candido Grande per vedere in particolare modo il giapponese Yuki Ishikawa. Proprio Grande è stato il vero deus ex machina della trattativa, capace, grazie ai suoi rapporti con l’Oriente, di mettere in contatto due realtà così diverse e lontane.

Orgoglio e soddisfazione anche da parte del club lametino “Questa con la Chuo University e la Federazione giapponese è una collaborazione che ci riempie d’orgoglio – affermano i due presidenti della Top Volley Lamezia Tommaso Perri e Salvatore Rettura – ospitare Jin per uno stage sarà per noi un piacere e testimonia la bontà del progetto che stiamo portando avanti.

Esser stati scelti per la crescita e la maturazione di un giocatore così promettente, già nel giro della nazionale nipponica, conferma che stiamo facendo qualcosa di buono e di importante. Siamo convinti che sarà un’esperienza formativa per il ragazzo ma anche per noi e per i nostri giocatori. Si apre oggi una collaborazione che siamo sicuri non si chiuderà quando Jin farà ritorno in Giappone il prossimo 22 marzo”.