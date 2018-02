Reggio, trasporto pubblico comunale: biglietti online con la nuova app

“L’implementazione dell’app per smartphone Trasporto Pubblico di Atam che consente di dotarsi di biglietto elettronico on line per viaggiare sui mezzi comunali è l’ulteriore tassello di quel percorso pensato dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, rivolto a rendere la mobilità pubblica sempre più a misura delle esigenze del cittadino”.

E’ quanto dichiara l’Assessore alla Mobilità e Smart City di Reggio Calabria, Giuseppe Marino tracciando un ulteriore step innovativo realizzato a cura della azienda di trasporto metropolitano Atam, di cui il Comune di Reggio Calabria è socio unico.

“La programmazione portata avanti all’interno di un piano della mobilità sostenibile e di un preciso disegno sulla conurbazione nell’area metropolitana, sta pian piano rilasciando i suoi frutti - dichiara Giuseppe Marino - per venire incontro a nuovi utenti, alla fascia giovane e non solo, che usa quotidianamente lo smarthphone e ci auguriamo, sempre di più, anche i mezzi pubblici”.

“Grazie all’app Trasporto Pubblico di Atam che si può scaricare su tutti i dispositivi smartphone – ricorda Marino – se il 2017 dei trasporti si era concluso con la possibilità di monitorare il percorso degli autobus cittadini, apriamo il 2018, garantendo la possibilità di prendere i mezzi Atam laddove ciascuno si trova, avendo praticamente sempre a disposizione un biglietto che non richiede faticose ricerche”.

L’assessore Marino inserisce questo risultato nel percorso di innovazione e partecipazione avviato dall’assessorato Smart City e Mobilità.

“Nell’ottica di un costante miglioramento dei servizi, se è interesse comune invitare i cittadini a comportamenti individuali e collettivi che portino ad una buona mobilità – aggiunge l’avvocato Giuseppe Marino - l’amministrazione Falcomatà sta cercando di rendere credibile l’invito, facendosi carico di affrontare, per la prima volta dopo anni, quelle criticità evidenziate anche nel corso delle assemblee partecipative organizzate nel corso dello scorso anno”.

“Oggi gli utenti del trasporto pubblico comunale possono conoscere in tempo reale variazioni di percorso, tempi di attesa e di interconnessione, acquistare il biglietto grazie all’uso delle nuove tecnologie e all’implementazione del sito e la creazione dell’Urp di Atam” - conclude Marino.

Una vera e propria rivoluzione rimarcata dall'assessore Marino: "vogliamo incoraggiare realmente i cittadini a mettere da parte i mezzi privati - conclude Marino – per questo l’assessorato ogni giorno si adopera con un unico obiettivo: rendere sicuri i cittadini di essere sostenuti da un trasporto pubblico affidabile”.

“Tutti noi auspicheremmo di lasciare a casa l’automobile senza il rischio di rimanere in mezzo a una strada – prende atto Marino – oggi ci sono alcuni strumenti in più che incoraggiano questo cambio di abitudini e di mentalità, siamo sulla strada della buona mobilità, ma non ci fermiamo qui”.

Decisivo è stato inoltre l'intervento del consigliere delegato dal sindaco Giuseppe Falcomatà alle società partecipate, Francesco Gangemi, il quale affida a una breve nota le sue considerazioni: "prendiamo atto ancora una volta del merito dell’amministrazione Falcomatà di aver dato una svolta nel campo delle società comunali dei servizi, trasformandole da zavorre di debiti e le inefficienze, a motore e braccio attivo dell’amministrazione a servizio dei cittadini”.

“Tutti conoscono il percorso di Atam – dichiara Gangemi - da azienda di trasporti salvata dal fallimento sul filo di lana, a soggetto che si affaccia all’interno dell’area metropolitana da protagonista, perché finalmente rende protagonisti gli utenti del servizio di trasporto pubblico locale - aggiunge il consigliere: “la strada tracciata dal sindaco Falcomatà di risanamento dei conti, prima, si avvia con passi concreti e misurabili nel pieno della fase due, oggi: l’implementazione dei servizi”.

“Le misure varate dalla governace dell’amministratore unico Francesco Perrelli e di tutta la compagine di lavoratrici e lavoratori di Atam aggiunge ogni giorno un tassello in più al mosaico: monitoraggio dei percorsi, rafforzamento della comunicazione con gli utenti e adesso bigliettazione elettronica. Conclude Gangemi: “tutto ciò ci dimostra che laddove c’è una amministrazione onesta e fedele ai cittadini, puntando sull’innovazione, capacità e scommesse di alto profilo, le società di servizi locali possono diventare reali strumenti di efficienza a sostegno di tutta la civica comunità”.