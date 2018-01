Luci, maschere e colori in vetrina per il Carnevale di Castrovillari

Si respira aria carnascialesca a Castrovillari. Tutto è pronto per la 60 edizione . La città è abbellita a festa con le luminarie ad illuminare il percorso della sfilata. Maschere, coriandoli, e allegria per la festa di “RE Burlone” che con il giovedì grasso si impadronirà della città per 5 giorni divertendosi il più possibile facendo divertire i tanti turisti che nelle sfilate di domenica 11 e martedì 13 febbraio si riverseranno nelle strade della città per assistere ad uno dei carnevali più belli del meridione d’Italia riconosciuto dal Touring Club e dallo scorso anno inserito dal Mibact tra i grandi carnevali storici e di prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento.

A festa anche le vetrine della città del Pollino. A tal proposito è partita anche la V Edizione della “Vetrina più bella del Carnevale”, concorso popolare per vetrine, del popolare blog amatoriale di castrovillari blog curato da Andrea Falcone che la ripropone per il quinto anno consecutivo premiando le attività commerciali che più interpretano lo spirito allegro del Carnevale castrovillarese. Attraverso l'enorme potenziale dei social network sarà consegnato una targa alla vetrina che ha ricevuto il maggior numero di consensi, cioè di “mi piace”, sulle pagine Facebook collegate al blog. Tutte le vetrine ricadenti nel territorio comunale verranno fotografate dai ragazzi del blog nei giorni a ridosso del carnevale. Gli scatti verranno poi caricati sulle pagine Facebook di castrovillari blog e potranno essere votate da chiunque si connetta al social, fino alla sera dell'ultima sfilata, entro la mezzanotte di martedi 13 febbraio 2018.

La premiazione avverrà nei giorni successivi alla chiusura del carnevale. Nelle ultime due edizioni, il riconoscimento è andato a “Cheope” di via Umberto Caldora, con un allestimento ispirato al mondo incantato delle fate. Piume di Pavone hanno impreziosito maschere interamente realizzate a mano con tocchi delicati di colore verde e oro e sullo sfondo l'albero della vita. Il concorso nasce dalla voglia di premiare i commercianti più sensibili ad una delle manifestazioni più importanti della Calabria, nonché una vera e propria risorsa per la città in termini di immagine e di turismo, il coinvolgimento popolare che da sempre contraddistingue questa manifestazione, si manifesta anche attraverso il coinvolgimento dei commercianti della città.