Sit in pazienti Fibrosi Cistica, Orsomarso: loro grido non sia inascoltato

“Accolgo immediatamente e con fermezza l’istanza dei moltissimi pazienti affetti da Fibrosi Cistica che nella mattinata odierna hanno organizzato un sit in di protesta davanti all’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme per ribadire la necessità di avere la costante assistenza di medici e fisioterapisti esperti”.

Lo afferma in una nota Fausto Orsomarso, Consigliere regionale e Vicepresidente della II Commissione consiliare "Bilancio, Programmazione economica e Attività produttive, Relazioni dell'Unione europea, Relazioni con l'estero".

Per Orsomarso è inaccettabile “che dopo quattro anni dall’apertura del centro di Lamezia Terme, lo ricordo, unico in Calabria, il personale medico sia insufficiente e quello paramedico operante sia in deficit e addirittura precario. Il grido d’aiuto dei familiari di persone affette da fibrosi cistica non può rimanere inascoltato: è necessario un intervento immediato per far fronte a questa situazione tenendo conto che la Fibrosi Cistica resta una delle malattie genetiche gravi più diffuse in Italia”.

“È un diritto dei nostri cittadini – prosegue il consigliere - essere curati in Calabria e tutti i pazienti devono avere la possibilità di affidarsi a specialisti e operatori qualificati. Dobbiamo garantire un’assistenza medica efficiente, preservare la continuità delle cure nonché la continuità di gestione del Centro e la stabilizzazione a lungo termine del personale medico e degli operatori sanitari. È doveroso quindi – conclude Orsomarso - intraprendere azioni tempestive per salvaguardare la salute dei nostri cittadini”.