Furto aggravato: due pregiudicati arrestati a Catanzaro

Sono stati colti di sorpresa dagli Agenti della Polizia di Stato tre soggetti che ieri pomeriggio erano intenti a caricare del materiale ferroso, oggetto di furto, su un’autovettura parcheggiata nei pressi di un capannone in Via Emilia.

Alla vista degli agenti, i tre sono scappati, sfruttando un varco presente nel muro di cinta che conduce alla campagna circostante. Gli Agenti sono riusciti a bloccarne due C.L. di 34 anni e D.R. di 45 anni, già noti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti,La terza persona, rimasta ignota, è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Gli arrestati stavano caricando, stavano caricando, sulla Opel Corsa nera di uno dei due, circa 100 tondini in ferro per uso edilizio, ed avevano incendiato alcune matasse di cavi in rame, per liberare il metallo dal rivestimento in gomma, rubate dall’interno del capannone, con uno scalpello, posto sotto sequestro.

La polizia ha inoltre sequestrato diversi utensili atti allo scasso, tra cui le tenaglie da carpentiere utilizzate per spezzare la catena del cancello, attraverso il quale i malviventi erano penetrati nell’area, nonché altre matasse di cavi elettrici in rame, ancora rivestiti da guaina.

I due sono ora agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.