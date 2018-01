Avis Lamezia: nel 2017 raccolto maggior numero di sacche in 14 anni

Il 26 gennaio scorso si è tenuta la 14^ assemblea dell’Avis di Base S.Eufemia, nel corso della quale sono stati sottoposti all’approvazione gli obiettivi da raggiungere nel 2018, il bilancio consuntivo 2017 ed il bilancio di previsione 2018. Sono stati nominati anche i delegati alle varie assemblee (provinciale, regionale e nazionale).

Il consueto appuntamento all’assemblea annuale è il momento principe dell’attività di confronto e condivisione tra gli associati e i dirigenti dell’associazione, è il momento del consuntivo delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, ma anche il momento in cui affrontare le critiche, i suggerimenti e le proposte.

Il presidente Carmelo Morgante ha chiarito come il 2017 non sia stato un anno facile, ma sicuramente da ricordare per il maggior numero di sacche di sangue raccolte nei quattordici anni di storia. Ma tante altre sono state le novità di quest’ anno, dal consolidamento delle raccolte svolte secondo la nuova normativa procedurale al miglioramento dello stesso numero di sacche fornite al Centro Trasfusionale, alle donazioni organizzate presso l’area industriale, grazie alla collaborazione di LAMEZIA EUROPA.

E ancora: dalla partecipazione alle feste patronali alla collaborazione negli screening organizzati dall’Asp di Lamezia Terme; dall’organizzazione della giornata della Salute insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro alla giornata di prevenzione della glicemia al consolidamento delle donazioni presso le Forze Armate (SIRIO) ed all’attività sistematica di sensibilizzazione al dono del sangue.

Per il 2018 l’AVIS di Base S. Eufemia ha già programmato diciotto giornate per la raccolta del sangue, promettendosi di perfezionare la ricezione delle analisi ematochimiche post donazione con l’incremento del servizio di posta elettronica.

Ma la finalità che più preme raggiungere all’Avis di Base di S. Eufemia – chiarisce ancora Morgante – è di accrescere il numero dei donatori. “I giovani sono il futuro di questa associazione e dovrebbero entrare a farne parte in misura sempre più massiccia, anche per mettere a disposizione la propria conoscenza e le proprie potenzialità, come ad esempio la padronanza del mondo di internet, un grande strumento per avvicinare nuovi donatori e che fa da supporto al classico lavoro svolto nelle sezioni.

Sicuramente durante il 2018 ritorneremo alle donazioni presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, grazie anche al fattivo apporto dei Dirigenti SACAL che mantengono sempre vivo il loro interesse alle nostre attività. E faremo ritorno anche all’Istituto Comprensivo di S.Eufemia Lamezia per riprendere il percorso intrapreso negli anni precedenti (A BRACCIA TESE) e per darne il giusto seguito con un nuovo progetto. Anche per quanto concerne le Forze Armate, con le donazioni effettuate durante il 2017, abbiamo battezzato al meglio il protocollo di intesa stipulato dall’Avis Regionale con il Comando Militare Esercito “CALABRIA”, dato che a giorni incontreremo il nuovo Comandante della SIRIO per concordare le prossime date di raccolta.”

Molto spazio sarà destinato all’informazione ed alla sensibilizzazione al dono del sangue con l’aiuto di Avis Provinciale e Avis Regionale: ed oltre agli incontri con le comunità parrocchiali e le altre organizzazioni per la promozione dei valori della solidarietà e del dono, sarà rafforzata la campagna di informazione in rete con i donatori della GADCO ( per quanto concerne la donazione del cordone ombelicale), dell’A.D.M.O e dell’A.I.D.O.