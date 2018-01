Pistole e munizioni in cantina, 60enne finisce in arresto

Due pistole, di cui una con matricola abrasa, un revolver, una carabina anch’essa con matricola abrasa, vari caricatori, uno dei quali per fucile d’assalto e centinaia di munizioni di diverso calibro.

È quanto hanno ritrovato durante, una serie di perquisizioni, gli agenti della squadra mobile del capoluogo ed i loro colleghi del commissariato di Palmi.

Il tutto si trovava in due cantine nella disponibilità di una 60enne di Sant’Eufemia d’Aspromonte, nel reggino, arrestata in flagranza per detenzione illegale di munizioni ed armi clandestine e anche per furto aggravato di energia elettrica. Durante i controlli la polizia, dopo aver chiesto l’intervento del personale dell’Enel, ha infatti scoperto che il contatore della luce installato nell’abitazione della donna era allacciato in modo abusivo alla rete elettrica.

La 60enne è stata posta ai domiciliari.