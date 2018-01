Roma, giunge al termine la kermesse Alta Moda: ospite Sante Orrico

Si è conclusa da poco “Alta Roma”, la kermesse di moda che due volte l’anno porta in passerella le eccellenze del Made in Italy e le giovani realtà artigianali e creative.

Una vetrina importante per il lancio e lo sviluppo di nuovi brand, perfettamente in linea con quella che è la mission del progetto Moda Movie: valorizzare il talento di giovani creativi.

Come ormai d’abitudine, Sante Orrico, patron di Moda Movie, ha presenziato alla tre giorni capitolina: è l’occasione adatta per instaurare nuove collaborazioni e consolidare rapporti già avviati con i professionisti dell’alta moda e dello spettacolo in preparazione della 22esima edizione della manifestazione che da tempo porta a Cosenza nomi di spicco del fashion system.

Dopo aver assistito alla presentazione della collezione P/E 2018 dello stilista Nino Lettieri, Sante Orrico ha preso parte all’inaugurazione della mostra “Dream&Innovation” allestita dall’Accademia Altieri Moda Arte, trattenendosi con la direttrice Giada Mucci, con il regista di grandi eventi Maurizio Passeri e l’esperto di moda e costume Ino Mantilla.

Irrinunciabile per il direttore artistico di Moda Movie l’appuntamento al “World of Fashion”, l’evento dell’amico Nino Graziano Luca che nasce nel 2008 come piattaforma per instaurare un dialogo fra culture diverse attraverso il linguaggio della moda e dell’arte.

Lo storico presentatore della serata finale di Moda Movie ha salutato Sante Orrico, invitandolo a consegnare un premio alla stilista spagnola Marcela De Cala e presentando nel frattempo ad un pubblico internazionale la kermesse dell’associazione Creazione e Immagine che ha in “Fashion@work” il tema dell’edizione 2018.

Fra i momenti più significativi di “World of Fashion” la passerella della stilista Raya El Rayes, apprezzata ospite di Moda Movie 2017 omaggiata delle chiavi della città di Cosenza, e la presentazione della collezione “The New Romantics 2018” del fashion designer olandese Addy van der Krommenacker.