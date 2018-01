Crotone. Inaugurata la nuova mensa scolastica dell’Alcmeone

Una sala mensa attrezzata e tre nuove aule realizzate per consentire agli alunni del popolare quartiere Tufolo di poter usufruire di spazi idonei per l'attività scolastica inaugurate oggi pomeriggio presso l’Istituto Alcmeone di Crotone che si trova in via Saffo.

L'iniziativa dell'assessorato alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino si inserisce in una più ampia programmazione di riqualificazione che sta interessando numerosi istituti scolastici di competenza comunale della città.

I lavori che sono stati finanziati per oltre 36.000 euro hanno previsto la demolizione delle murature non utilizzabili e la creazione di pareti divisorie, nuovi infissi, pannelli coibentati per ricavare le tre aule da una grande aula inutilizzata.

Per l'inaugurazione della mensa si è realizzata una piccola festa alla quale hanno partecipato docenti, genitori e soprattutto i bambini che utilizzeranno gli spazi, era presente anche la dirigente dell'istituto Antonella Romeo.

“Stiamo investendo consistenti risorse per le scuole della città per renderle sempre più fruibili per i nostri alunni. Una mensa in questa scuola era importante per rispondere alle esigenze di sicurezza ma anche di accoglienza. I bambini a scuola devono sentirsi come a casa. E' costante l'attività dell'amministrazione in materia di edilizia scolastica e naturalmente la nostra programmazione interessa tutte le scuole del territorio” - ha detto l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino.

“Uno dei primi atti che abbiamo compiuto con il sindaco Pugliese è stato visitare le scuole della città, per conoscere i ragazzi ma anche per verificare lo stato delle nostre strutture. Successivamente abbiamo programmato una serie di interventi che stiamo via via realizzando nell'interesse del benessere dei bambini ma anche nel rispetto del lavoro che dirigenti e docenti svolgono quotidianamente” - ha concluso l'assessore Cosentino.