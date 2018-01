Crotone. L’Akc fonda una nuova disciplina: la Lotta Olimpionica

Maurizio Tripaldi, il quale ha manifestato al maestro della storica scuola sportiva dell’Asd Accademia Karate Crotone Enzo Migliarese, la volontà di guidare un nuovo settore e far rivivere la Lotta Olimpica a Crotone sotto l’egida dell’Accademia, lancia un nuovo anno ricco di impegni.

“Sono fiero di accogliere tra le nostre file un tecnico della portata del maestro Maurizio Tripaldi insieme ai suoi lottatori – ha detto Enzo Migliarese – fondatore e dirigente dell’Accademia –poter dare il nostro contributo organizzativo alla disciplina sportiva della lotta, ha dato a tutti noi nuova carica e grande motivazione. La passione per tutte le discipline da combattimento finalizzata allo studio delle Arti Marziali Orientali ed Occidentali mi ha sempre accompagnato anche se la mia specialità preferita è stata ed è il karate. Come non ricordare che da ragazzino la lotta cosiddetta “Yutta” era, per grandi e piccoli, il modo principale per divertirsi in ogni momento”.

“Sono certo che la riconosciuta abilità del maestro Maurizio Tripaldi, che sottolineo è stato uno dei più fedeli collaboratori del mitico Salvatore Cammariere e maestro storico di Lotta artefice della formazione di innumerevoli campioni crotonesi di oggi e del passato, porterà il settore lotta di nuovo ai vertici a cui era abituato. Ovviamente – ha aggiunto - estendo l’invito a tutti gli appassionati che volessero riappropriarsi della pratica della Lotta Olimpica in particolare, e, della lotta in generale (Libera, Greco romana, Gilaki, Sambo, Glima, Yağlı güreş ecc…) il tutto da svolgere sotto la vigile guida di Tecnici altamente specializzati in un ambiente sereno ed amichevole sicuramente adatto a far rivivere a pieno titolo i fasti di una disciplina storica ricca di una esperienza di tremila anni”.

“In questo modo – conclude Migliarese – affronteremo questa altra grande avventura unendo insieme il sapere agonistico di due culture millenarie, per cui mi piace pensare che Oriente ed Occidente si incontrano a Crotone presso l’Akc”.