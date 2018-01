Montegiordano, a breve l’apertura dell’ufficio postale

Da anni ospite d’un container, troverà presto una sede stabile e dignitosa l’ufficio postale di Montegiordano centro. L’impegno è stato messo nero su bianco da Poste Italiane, in una nota che la Direzione di Filiale di Castrovillari ha inviato al consigliere regionale Gianluca Gallo, che nelle ultime settimane aveva sollevato il caso d’uno sportello da tempo allocato in un prefabbricato, una sistemazione inizialmente pensata come temporanea ma divenuta poi nei fatti definitiva.

Gallo, a fine novembre, aveva messo al centro di un confronto con Poste Italiane, sollecitando “un possibile, celere trasferimento dell’ufficio in una più adeguata e confortevole sede”. Adesso, dopo una serie di contatti informali, arriva la comunicazione ufficiale che fa luce sulle prospettive future, racchiusa in una missiva a firma del direttore della Filiale castrovillarese, Francesco Odierno.

Si comincia da un annuncio che serve a superare, da subito, i disagi più recenti, dovuti alla temporanea sospensione delle attività: “L’ufficio ha riattivato i servizi nel nuovo container in piazza Kennedy il 20 Gennaio 2018, anche se al momento non è stato possibile procedere all’installazione di un Atm. Nelle more, i cittadini di Montegiordano potranno fare riferimento anche all’altro ufficio operativo nel Comune, in via Lungomare, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato, dalle 8.20 alle 12.45, e dotato di Postamat”. Ma in vista del superamento della precarietà strutturale, si fa sapere, “Poste Italiane sta effettuando una ricerca per l’individuazione di nuovi locali in cui ricollocare l’ufficio”. Fissati anche i tempi della possibile apertura: “L’operatività – attesta la Direzione di Filiale – potrà essere ripristinata presumibilmente nel corso della prima parte dell’anno in corso”.