La Rari Nantes under 20 schiaccia la Master Valenzano Bari

La squadra under 20 della Rari Nantes ha messo al tappeto gli avversari baresi. Troppo grande il divario tra le due formazioni in acqua. I baresi hanno tentato di resistere, soprattutto nella prima metà di gara, arrendendosi poi nella seconda e crollando definitivamente nel finale. Nel terzo e quarto tempo, infatti, la difesa e i contropiedi crotonesi hanno reso vano ogni attesa degli ospiti. Il risultato è la sintesi più veritiera di quanto visto in acqua.

“La prima giornata di ogni campionato è sempre complicata – ha commentato a fine gara il tecnico Francesco Arcuri - poi questa di fatto è la prima volta che gli Under 20 giocavano insieme. Allenandosi continuativamente con la prima squadra, hanno poco possibilità di provare tatticamente e tecnicamente insieme e in relazione ai propri impegni. Otto su tredici giocatori erano stati impegnati con la prima squadra in serie B, il giorno primo. Il risultato però è importante e ci dà la carica. Primi tre punti di questo campionato che sarà altrettanto lungo e pieno di insidie”.

Tra i migliori in campo da segnalare la prestazione di Mario Lucanto che ha messo dentro ben 5 punti dei 19 totali. Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone – Master Valenzano Bari 19-4 (4-2; 6-4; 12-4; 4-19).