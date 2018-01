Panificio in un garage, animali senza controllo e lavoro nero: multe e sequestri

Animali sequestrati, un panificio abusivo, multe e sanzioni elevate per migliaia di euro. Questo il bilancio dei controlli che i carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno eseguito nei giorni scorsi per verificare il rispetto delle normative sul lavoro, ambientali e agroalimentare da parte delle aziende.

Sotto la lente alcune di queste attive nel territorio di Cinquefrondi. È così che in allevamento di ovi-caprini si è accertata la mancata tracciabilità di sette ovini che sono stai poi sottoposti a sequestro mentre per l’allevatore è scattata una sanzione da più di 3 mila euro.

Durante un altro controllo i militari sono arrivati invece ad stalla completamente abusiva nella quale sono stati sequestrati 46 suini ed elevate multe da oltre 2 mila euro, in attesa dei successivi provvedimenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

Scoperto e chiuso, poi, un forno abusivo per la panificazione creato all’interno di un garage privato, in violazione delle norme di sicurezza ed igiene. Sequestrati quasi 90 kg di alimenti e sanzioni per 6.500 euro.

Infine, i carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova, insieme ai colleghi dell’Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato in stato di libertà, per violazione delle disposizioni di contrasto al lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il titolare di una azienda edile che utilizzava in un cantiere di Cinquefrondi degli operai senza rapporto di lavoro regolare. L’attività è stata sospesa ed è scattata una multa da circa 15mila euro.