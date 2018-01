Premio Giovanni Grillo: venerdì scorso le premiazioni, ecco i vincitori

Si è svolta venerdì scorso, 26 gennaio, presso la prestigiosa Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro la cerimonia di premiazione dei lavori delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno partecipato alla terza edizione del concorso promosso dalla Fondazione Premio Giovanni Grillo in collaborazione con il MIUR e con il patrocinio dell’Aeronautica Militare.

Il Premio, istituito da Michelina Grillo alla memoria del padre Giovanni, militare italiano deportato nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, è stato realizzato in collaborazione con il Miur e con il patrocinio dell’Aeronautica Militare.

Gli studenti hanno partecipato al Concorso con la produzione di lavori individuali e di gruppo, presentati sotto diverse forme e tipologie: racconti fotografici, Opere Artistiche e Riproduzioni Grafiche e Plastiche, Video Clip.

Gli alunni, attraverso il libro Giovanni Grillo da Melissa al lager dello scrittore e giornalista della Rai Gennaro Cosentino, hanno approfondito gli aspetti più significativi ed importanti della sua storia, con un unico e importante obiettivo: “Riaffermare e difendere i valori universali della libertà e della pace, che sono alla base dello sviluppo democratico della nostra Repubblica”.

Alla cerimonia hanno partecipato moltissimi Istituti scolastici in rappresentanza di tante regioni d’Italia. Le opere, attentamente valutate dalla Commissione all'uopo costituita, hanno saputo accendere un prezioso segnale di speranza in un momento della nostra storia contemporanea, contraddistinto dal pericolo di nuove derive di intolleranza e violazione dei diritti civili.

Messaggio attentamente sottolineato dal Prefetto di Catanzaro, Luisa Latella, che ha dato inizio alla cerimonia del Giorno della Memoria, ringraziando la Presidente della Fondazione, Michelina Grillo per aver scelto anche quest’anno la Prefettura di Catanzaro come luogo per lo svolgimento della cerimonia di premiazione.

Sono seguiti i saluti del Capitano Luca Docimo, Comandante della 132^ Squadriglia Radar Remota di Isola Capo Rizzuto in rappresentanza dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha ricordato lo spirito di sacrificio non comune del militare Giovanni Grillo, che servì la Forza Armata con onore e dignità durante la seconda guerra mondiale.

A seguire, il saluto di Sabrina Calvosa della Direzione Generale per lo Studente, che ha letto il messaggio del dirigente del MIUR Paolo Sciascia, in cui ha ringraziato e invitato Grillo a proseguire in questa importante iniziativa, sottolineando che il concorso non è solo una competizione, bensì rappresenta per gli studenti un importante momento di cooperazione e di crescita collettiva. In tal senso anche l’intervento di Emanuela Proietti dell’Istituto Comprensivo Paritario “Santa Lucia Filippini” di Montefiascone, che ha evidenziato: “Con legittimo orgoglio di insegnante posso affermare che i ragazzi hanno appreso molto più da questa esperienza che li accompagnerà nei loro ricordi per tutta la vita, rispetto a mille pagine da studiare sui libri di testo”.

Momento di intensa commozione ha suscitato l’intervento di Grillo, quando ha raccontato ai ragazzi episodi vissuti con il padre al ritorno dai campi di sterminio, facendo così rivivere le difficoltà di quel periodo, e valorizzando, in questo modo, il programma educativo della manifestazione.

I VINCITORI