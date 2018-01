Trionfo di eccellenze al Gran Galà dello Sport

È stato un vero e proprio trionfo di eccellenze sportive il Gran Galà dello Sport del Csen tenutosi ieri. L’auditorium Casalinuovo a Catanzaro ha ospitato due eventi nati per promuovere ed esaltare lo sport, nonché per dare risalto a quegli atleti che si dedicano con passione e successo alla loro disciplina sportiva.

Così, il Trofeo “The Best Bench Press”, la gara dedicata al sollevamento pesi su panca piana, ha dapprima, nel corso della mattinata, intrattenuto il pubblico, dando spazio a circa novanta atleti provenienti da Calabria, Puglia e Basilicata, che si sono sfidati, trainati da determinazione e sano agonismo, al cospetto della giuria composta da Fabio Scarfone, Domenico Costantino, Sergio Servidone e Giuseppe Malerba.

In serata, è stata, invece, la volta della quinta edizione del “Gran Galà dello Sport 2018”. Una manifestazione organizzata per dare un riconoscimento alle eccellenze sportive 2017 di tutti i settori sportivi C.S.E.N. “Quest’anno abbiamo premiato circa un centinaio di atleti di varie discipline, dalla danza alle arti marziali, dal body building agli scacchi. Atleti che nelle loro discipline si sono contraddistinti per avere avuto ottimi risultati in campo nazionale e internazionale”, ha affermato il presidente del Comitato promotore, Francesco De Nardo. E ha aggiunto: “Abbiamo assegnato anche l’Oscar del Bodybuilding a otto atleti che si sono distinti a livello nazionale e internazionale in tutte le categorie. E infine, anche quest’anno anno, abbiamo consegnato le cosiddette “gocce d’oro” agli sportivi calabresi che per oltre venticinque anni si sono dedicati a promuovere lo sport in Italia e nel Mondo”. A ricevere la goccia d’oro sono stati Roberto Pepe e Umile Lanzino.

Dunque, una grande festa in onore delle eccellenze sportive che sono state accolte sul palco dell’auditorium Casalinuovo dall’applauso di dirigenti, tecnici e atleti. Le premiazioni non potevano che aprirsi, però, con i commenti espressi dal presidente del Comitato Csen. Catanzaro, nonché componente del Consiglio Nazionale, Francesco De Nardo, dal presidente del Comitato Regionale Csen, Antonio Caira, dalla consigliera provinciale Csen, Caterina Brizzi, dal consigliere regionale Csen, Antonio Grillo, dal consigliere nazionale Csen, Salvatore Cropanise, dal vicepresidente Ics Italia, Roberto Pepe, e dal coordinatore del Comitato Csen. Catanzaro, Sergio Servidone, che ha condotto la serata.