Incidente. Esce di strada e finisce in una scarpata

Una Lancia Y, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo la sua corsa in una scarpata di oltre 50 metri. A bordo della vettura viaggiava un solo passeggero che ha riportato fortunatamente solo delle ferite non gravi.

Sul posto – la sulla SP80 nel comune di Feroleto - sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno recuperato il ferito soccorrendolo con le prime cure sanitarie dopo averlo estratto dall’auto.

Giunti anche i medici del 118 l’uomo è stato immobilizzato sulla barella spinale e trasportato in una piazzola poco distante dove in attesa dell'elisoccorso che lo ha poi trasferito nell’ospedale di Catanzaro. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale e i carabinieri.