Parcheggiatore abusivo fermato per strada: minaccia i carabinieri, arrestato

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Bellamena hanno eseguito dei servizi per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “parcheggiatori abusivi” che si trovano spesso lungo le vie limitrofe all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Durante i controlli i militari hanno notato un extracomunitario che indicava a degli automobilisti i posti liberi per parcheggiare, così l’hanno fermato per identificarlo. Lo straniero era però senza documenti, la pattuglia gli ha così chiesto di riferirgli nome e cognome e di eseguire maggiori verifiche in caserma.

È qui, però, che l’uomo ha iniziato a minacciarli, opponendosi anche fisicamente e cercando di divincolarsi. I carabinieri lo hanno bloccato e una volta portato negli uffici del comando lo straniero ha dato ai militari delle generalità diverse rispetto a quanto sostenuto prima.

Alla fine si è accertato che fosse un 31enne senza fissa dimora, tra l’altro anche con precedenti per reati contro la persona, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e in materia di stupefacenti. Si è poi scoperto che durante numerosi controlli avesse fornito sempre delle generalità fasulle.

Per lo straniero è scattato l’arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per falsa attestazione o dichiarazione sulla propria identità e poi accompagnato nella camera di sicurezza della Stazione di Gagliano in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta sabato.