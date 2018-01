La Fiera Agricola si farà, ma a Motta Santa Lucia

La Fiera Agricola ci sarà. Non a Sambiase ma a Motta Santa Lucia: a darne notizia è Francesco Mendicino a nome dell’amministrazione comunale.

“Avevo già intenzione in passato di organizzare qualche fiera – spiega ancora Mendicino - per dimostrare e fare capire la mia idea di fiera, anche perché nel mio paese non ho avuto la possibilità di fare un qualcosa di partecipato perché ripeto purtroppo non danno spazio ai giovani, e per tale motivo voglio dare spazio ora a chiunque e nello stesso tempo chiedo anche ai commercianti che vorrebbero presidiare nei vari stand di contattarmi”.

“Lamezia Terme viene ulteriormente penalizzata, - prosegue - ma un po’ ci sta perché non si sono mai pianificati gli eventi in largo anticipo, nonostante tutto anche se la fiera non verrà realizzare a Lamezia sarà realizzata da un lametino nel comune di Motta Santa Lucia, spero di avere l’appoggio di tutti i lametini, dei paesi limitrofi ed infine ringrazio le enormi possibilità di crescita e fiducia che mi concede il Comune di Motta Santa Lucia".