Incendio tendopoli, Perrone (Cisl): “Urge l’accoglienza diffusa”

“E’ una donna la vittima dell’incendio sviluppatosi nella tendopoli-ghetto dei migranti nella seconda zona industriale del Comune di San Ferdinando dove, nonostante gli sforzi, non si riesce a risolvere tempestivamente e in via definitiva la situazione alloggiativa e di accoglienza per i tanti migranti nella Piana”. Ad affermarlo è Rosy Perrone, Segretaria Generale Cisl Reggio Calabria, in una nota che pone alcune priorità.

“Il ghetto - così come ha più volte annunciato la prefettura - deve essere abbattuto e occorre mettere in atto le politiche di accoglienza diffusa per offrire una vera casa agli immigrati. Adesso confidiamo nel commissario straordinario per l'area del Comune di San Ferdinando, incaricato dal ministro dell’Interno, seguire da vicino la situazione per predisporre un piano di interventi e mettere così fine ad una “emergenza” che dura da troppi anni”.